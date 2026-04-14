Более 60 ставропольских предпринимателей подключились к экосистеме «Космос»

Более 60 предпринимателей Ставропольского края зарегистрировались в цифровой экосистеме «Космос», сообщили в региональном минэке. В ведомстве утверждают, что платформа упрощает бизнес-процессы и открывает доступ к господдержке в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Первый замминистра экономического развития региона Евгений Полькин, координатор проекта «Выбирай свое», рассказал, что экосистема «Космос» объединяет бизнес, государственные учреждения, научное сообщество и образовательные организации. Предприниматели находят партнеров, сотрудников, размещают вакансии, продвигают услуги и получают заказы через удобный онлайн-интерфейс.

Сервис разработали в рамках федерального проекта «Выбирай свое», который фокусируется на импортозамещении и технологической независимости России. Пользователи регистрируют бизнес, подают отчеты, проходят бесплатное обучение, консультируются с экспертами и претендуют на меры господдержки.

В Ставропольском крае предприниматели располагают более чем 70 мерами поддержки. Эти инструменты реализуют через нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Число субъектов малого и среднего бизнеса в регионе выросло до 354 тыс. на начало апреля 2026 года — почти на 20% по сравнению с мартом 2025-го. К февралю 2026-го показатель превысил 350 тыс., что подтверждает привлекательность края для бизнеса.

Ставрополье входит в топ-15 регионов по числу МСП, бизнес активно противостоит глобальным рискам и вносит вклад в экономику. Экосистема помогает цифровировать все этапы дела — от регистрации до поиска партнеров. Предприниматели отмечают удобство: сервисы ускоряют отчетность и открывают доступ к заказам. Проект стимулирует рост бизнеса в условиях нацпроекта, где Ставропольский край показывает стабильные результаты. Региональные власти прогнозируют дальнейший приток пользователей — по их мнению, платформа уже доказала эффективность.

Станислав Маслаков