В Челябинской области за 2026 год количество взяток выросло на 60%

За первый квартал 2026 года в Челябинской области количество выявленных эпизодов получения взяток выросло на 59,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Кроме того, на 33,3% увеличилось число преступлений в бюджетной сфере, на 31,3% — в сфере реализации национальных проектов. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

По данным полиции, в числе лиц, чью причастность к коррупционным преступлениям доказали, оказались главы муниципалитетов, их заместители, а также руководители государственных и муниципальных органов власти.

Ольга Воробьева