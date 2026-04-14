Свердловские власти хотят направить 1,9 млрд руб. на расселение аварийного жилья

В Свердловской области на расселение жителей из аварийных домов планируют направить 1,9 млрд руб., следует из протокола заседания комиссии при региональном минстрое. В документе указано, что более 750 млн руб. пойдет от «Фонда развития территорий» и 1,15 млрд руб. предусмотрено из областного бюджета.

Средства будут распределены среди 28 округов. Так, 351,1 млн руб. будут направлены на жилье в Тавдинском округе, 181,4 млн руб. — в Белоярский округ, 142,7 млн руб. — в Качканарский округ, 127 млн руб. — в Серовском округе, 110 млн руб. — в муниципальный округ Нижний Тагил, 103 млн руб. пойдут в Новолялинский округ.

В конце прошлого года губернатор Свердловской области Денис Паслер заявлял, что в 2026 году на расселение ветхого и аварийного жилья в бюджете региона заложено более 1,8 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем в 2025 году.

