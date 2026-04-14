Новороссийск попал в топ направлений для короткого отдыха

Новороссийск вошел в рейтинг городов России, популярных для короткого отдыха в апреле 2026 года. По данным российского сервиса бронирования отелей Твил.ру, средняя стоимость ночи в городе-герое составляет 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Самым популярным направлением для трехдневного отдыха стала Москва и Московская область, где средняя стоимость ночи составляет 4,5 тыс. руб. На втором месте расположился Краснодар с 3,1 тыс. руб. за ночь размещения в отеле. На третьей позиции оказался Нижний Новгород, там ночь в среднем стоит 4,8 тыс. руб.

В топ-10 направлений для короткого отдыха вошли Волгоград, Севастополь, Симферополь, Самара и другие города России.

Кристина Мельникова