В Сочи полиция устанавливает личность сбросившего электросамокаты в реку

В Сочи сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента с электросамокатами, которые были сброшены в реку в Центральном районе города. Поводом для начала разбирательства стала информация, распространившаяся в интернете и привлекшая внимание правоохранительных органов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, речь идет о публикации, в которой зафиксированы действия неизвестного мужчины, выбросившего в водный объект более десяти электросамокатов. Инцидент произошел на улице Конституции СССР. В настоящее время устанавливается личность предполагаемого нарушителя, а также обстоятельства произошедшего.

В ведомстве уточнили, что по данному факту организована процессуальная проверка. Сотрудники полиции анализируют доступные материалы, включая видеозаписи, а также проводят необходимые мероприятия для установления всех деталей случившегося. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Правоохранительные органы напоминают, что любые действия, связанные с повреждением имущества или загрязнением природных объектов, могут повлечь за собой административную или иную ответственность. Работа по установлению личности причастного к инциденту продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что полиция Туапсе установила личность 40-летнего жителя Крыма, который разрисовал баллончиком памятник Ленину в центре города; запись инцидента распространилась в соцсетях. Нарушителя задержали, оформили административное дело по статье о мелком хулиганстве и поместили в спецучреждение.

Мария Удовик