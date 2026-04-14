В свердловской ГИБДД опровергли данные о поиске VPN в телефонах водителей

Автоинспекторы не проводят в Свердловской области проверку телефонов водителей для поиска приложений VPN и запрещенных соцсетей. Распространяемую в соцсетях информацию об этом опровергли в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, эти данные публикуются с неизвестных аккаунтов, которые дублируют его название в соцсетях. «Указанные сведения являются недостоверными. Подобные мероприятия Госавтоинспекцией Свердловской области не проводятся и не планируются»,— сказано в сообщении областной ГИБДД.

Ирина Пичурина