На ремонт дома культуры в Алексеевском районе направили 24,7 млн рублей

В Татарстане в селе Красный Баран продолжается капитальный ремонт двухэтажного дома культуры. На эти цели выделили 24,7 млн руб., сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Фото: Пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

По данным ГИСУ Татарстана, на объекте уже укрепили фундамент, отремонтировали кровлю и заменили окна. В настоящее время завершаются отделочные работы и обновление инженерных сетей. Готовность объекта составляет 70%.

Всего в 2026 году в республике планируется отремонтировать 15 сельских домов культуры, на что направят 450 млн руб.

Анна Кайдалова