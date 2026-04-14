При пожаре в многоэтажке в Мурино спасли девять человек

В Мурино произошел пожар в жилом доме на Охтинской аллее. Сообщение о возгорании поступило 14 апреля в 16:11, информирует ГКУ «Леноблпожспас». В ходе тушения пожара спасатели вывели из здания девять человек, включая ребенка.

Во время пожара в Мурино из горящего дома спасли девять человек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Во время пожара в Мурино из горящего дома спасли девять человек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Огонь распространился на площади 25 кв. м и охватил квартиру, расположенную на 21-м этаже.

Еще 20 жильцов были эвакуированы, 11 человек покинули дом самостоятельно.

Матвей Николаев