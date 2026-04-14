В Казани на выполнение строительно-монтажных работ на объектах МВД выделили 258,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Казани на капремонт объектов МВД направят 258 млн рублей

Основную часть средств — 233,8 млн руб. — направят на капитальный ремонт комплекса зданий отдела полиции №15 «Танкодром» по улице Курчатова. Еще 25 млн руб. предусмотрено на обновление административного здания центра обеспечения МВД по улице Бехтерева.

Контракт включает также закупку мебели, оборудования и благоустройство территорий. Завершить работы планируется до 1 декабря.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан.

Анна Кайдалова