Главный тренер ФК «Черноморец» Денис Попов покидает клуб

Тренер команды новороссийского «Черноморца» Денис Попов покидает клуб, об этом сообщили в пресс-службе ФК «Черноморец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

В пресс-службе заявили, что футбольный клуб и главный тренер команды приняли решение о прекращении сотрудничества. «Черноморец» выразил благодарность Денису Попову за проделанную работу.

Денис Попов исполнял обязанности главного тренера «Черноморца» в Новороссийске с января 2026 года. Под руководством тренера команда провела семь матчей, одержала одну победу и четыре поражения.

В настоящее время «Черноморец» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги с 29 очками.

София Моисеенко