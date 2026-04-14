Задержанного бывшего топ-менеджера ММК отправили в СИЗО

Магнитогорский суд заключил под стражу бывшего заместителя генерального директора ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павла Кравченко, обвиняемого в получении подкупа. Он пробудет в СИЗО до 13 июня 2026 года, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

О задержании Павла Кравченко стало известно 13 апреля. Помимо него, под следствие попал учредитель одной из компаний Магнитогорска Эдуард Новоселов. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, за счет посредничества последнего Павел Кравченко получил от представителя этой организации два подкупа на общую сумму 10 млн руб. Взамен он помогал в заключении контрактов с комбинатом, считает следствие.

ОБНОВЛЕНО в 11:21: под стражу до 13 июня 2026 года также заключили учредителя магнитогорской компании Эдуарда Новоселова.

Преступление выявили сотрудники управлений ФСБ и СК РФ по Челябинской области.

Ольга Воробьева