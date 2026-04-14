В Кирове арестовали подростка за попытку поджога подстанции

В Кировской области арестовали 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на теракт из-за попытки поджога оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По версии следствия, 30 января он попытался поджечь оборудование трансформаторной подстанции за денежное вознаграждение по заданию куратора в интернете.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

Также задержания прошли в других регионах. В Башкортостане двое подростков обвиняются в поджоге железнодорожного оборудования, в Красноярском крае — в подготовке диверсии.

Анна Кайдалова