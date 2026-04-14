В Новороссийске выписали из больницы двух пострадавших после атаки БПЛА

Два человека, которые получили травмы в результате атаки БПЛА по Новороссийску с 5 на 6 апреля, выписались из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На данный момент еще двое пострадавших пациентов находятся в больнице Новороссийска. Двое детей, получившие ущерб при атаке беспилотников, продолжают лечение в больнице Краснодара.

В ходе массированной атаки ВСУ по Новороссийску в ночь с 5 на 6 апреля в городе пострадали десять человек, трое из которых — дети. При налете беспилотников повреждения получили более 230 объектов жилой инфраструктуры.

София Моисеенко