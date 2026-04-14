С собственницы 274 участков в Сарапуле взыскали более 1 млн рублей

Сарапульский райсуд Удмуртии постановил взыскать 1,07 млн руб. недоимки по земельному налогу с пенсионерки—собственницы 274 земельных участков после обращения налоговой инспекции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В 2023 году ответчику был исчислен земельный налог по ставке 1,5% на сумму в 1,17 млн руб. Его нужно было уплатить не позднее 2 декабря 2024 года. В суде пенсионерка пояснила, что частично погасила задолженность, но полагала незаконным начисление налога по ставке в 1,5%. Отметим, что в Сарапульском районе ставка варьируется в диапазоне 0,3—1,5% в зависимости от целей использования участков.

«Разбираясь в наличии у налогоплательщика права на применение пониженной ставки земельного налога, суд указал, что налоговая ставка 0,3% является по своей сути льготной»,— говорится в сообщении. Ответчица не смогла доказать, что все участки используются для личных, бытовых нужд. Также она не отрицала, что является ИП и земельные участки приобретены для дальнейшей перепродажи.

Судья поддержал позицию налоговой инспекции и взыскал с ответчицы 1,07 млн руб. по земельному налогу за 2023 год и 25 тыс. руб. в пользу города Сарапул.