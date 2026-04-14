В Тобольске ночью сошел с путей тепловоз

Ночью 14 апреля в Тобольске (Тюменская область) с путей сошел тепловоз и два вагона. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД), инцидент произошел в 3:01 на железнодорожной инфраструктуре, не принадлежащей РЖД.

Железная дорога, на участке которой произошел сход, примыкает к станции Тобольск (СвЖД), но принадлежит предприятию. Происшествие не повлияло на работу Свердловской магистрали — движение поездов на станции осуществляется в обычном режиме.

Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.

Ирина Пичурина