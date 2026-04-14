Сотрудники МЧС вытащили из реки Иж уносимого течением местного жителя

Спасатели вытащили из реки Иж 59-летнего местного жителя, которого уносило течением. Как сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии, пострадавший попал в воду при неизвестных обстоятельствах.

Инцидент произошел вечером 13 апреля. Службу спасения вызвал очевидец — работник местного предприятия. Он обнаружил пострадавшего на акватории в районе улицы Зимняя, услышав шорох и кряхтение со стороны реки. Со слов очевидца, утопающий из последних сил схватился за ветку, сил плыть не было.

Прибывшие сотрудники МЧС зашли в воду и вытащили утопающего при помощи спасательного круга и специального спасательного устройства — конца Александрова. До прибытия скорой помощи мужчину поместили в теплое помещение, одели в сухую одежду. После этого пострадавший был госпитализирован.