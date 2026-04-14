В центральных районах Ярославля выявили 29 брошенных автомобилей

В Кировском и Ленинском районах Ярославля с начала 2026 года выявлено 29 автомобилей, которые попадают под критерии брошенности и разукомплектованности. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил глава территориальной администрации Юрий Емец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«В настоящее время в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля организована процедура по перемещению данных автомобилей»,— сообщил господин Емец и добавил, что рейды для выявления таких авто проводятся ежедневно.

Мэр Ярославля Артем Молчанов до 1 мая поручил убрать брошенные автомобили во всех районах города. «Давайте город почистим»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова