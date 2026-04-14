Две компании заплатят 129 млн рублей за незаконную свалку в Алексино

Суды поддержали исковые требования Росприроднадзора о взыскании ущерба, нанесенного почвам при незаконном размещении отходов в районе Алексино под Новороссийском. Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, свалка образовалась в водоохранной зоне Черного моря.

Инспекторы установили факт незаконного размещения строительных отходов в конце 2022 года. Инцидент возник при проведении ремонтных работ ООО «Новые технологии» и ООО «СССР».

По подсчетам Росприроднадзора, площадь загрязненного участка составила более 2 тыс. кв. м, объем размещенных отходов превысил 1,2 тыс. куб. м. Ущерб был оценен в сумму свыше 129 млн руб.

Несколько судебных инстанций поддержали требования природоохранного ведомства. Компании обязали компенсировать вред в полном объеме.

Кристина Мельникова