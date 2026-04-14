Дмитрий Макаркин возглавил Минпром Ставрополья после ареста Ивана Ковалева

Дмитрий Макаркин занял пост исполняющего обязанности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Налоговые данные подтверждают это назначение: Дмитрий Макаркин с его персональным ИНН указан руководителем министерства с конца марта 2026 года. Он ранее служил первым заместителем Ивана Ковалева, которого суд арестовал 27 марта по обвинению в превышении должностных полномочий.

14 апреля 2026 года Дмитрий Макаркин участвовал в заседании в статусе и.о. главы Минпрома Ставрополья. Официальный сайт министерства пока не обновили. Источники «Ъ-Кавказ» не располагают информацией о том, идет ли речь о техническом замещении должности на время поиска кандидатуры главы ведомства, либо Дмитрий Макаркин имеет перспективы стать министром без приставки.

Правоохранители задержали Ивана Ковалева 25 марта совместно с его заместителем. Следствие установило, что они по сговору передали коммерческой фирме в аренду недвижимость в Сочи без торгов — объекты принадлежали Невинномысскому химико-технологическому колледжу. Годовая плата оказалась ниже рыночной, что привело к недополучению учебным заведением не менее 2,9 млн руб. и потере двух земельных участков. На месте построили четырехзвездочный отель, где Иван Ковалев и его семья отдыхали бесплатно.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал Ковалеву меру пресечения в виде ареста до 24 мая. Прокурор края Юрий Немкин направил губернатору представление об увольнении министра за утрату доверия из-за коррупции. Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.286 УК РФ. Иван Ковалев возглавлял министерство с ноября 2021 года после работы в строительстве и энергетике.

Дмитрий Макаркин, выпускник СевКавГТУ (ныне СКФУ) 2002 года по специальности «Технологии машиностроения», входил в экспертный совет Фонда развития промышленности Ставрополья как зампред Минпрома. В 2025 году фонд профинансировал восемь проектов на 215 млн руб. под контролем Минпрома, включая производство радиаторов и генераторов. В 2021 году промышленный экспорт края вырос на 25% до 1,2 млрд рублей при участии Дмитрия Макаркина как замминистра.

