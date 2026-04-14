Пострадавший в массовом ДТП под Астраханью скончался в реанимации

В Астраханской области скончался один из пострадавших в серьезном ДТП в Ахтубинске. 63-летний мужчина, которого доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, умер в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

Ранее УМВД по региону заявило, что 10 апреля около 17:00 на перекрестке улиц Нестерова и Жуковского в Ахтубинске автомобиль «Хавал» столкнулся на встречной полосе с «Черри», после чего проехал на красный свет и столкнулся с «Рено Логан». После этого «Хавал» развернуло, он наехал на велосипедиста и двух пешеходов, а затем врезался в светофор.

В результате ДТП пострадали пешеходы 2013 и 1973 годов рождения, водитель «Хавала» и мужчина 1963 года рождения, который скончался в реанимации. Подросток получил повреждения легкой степени тяжести, второй пешеход — перелом бедра, голени и скуловой кости. Их готовят к выписке.

Госавтоинспекция Ахтубинского района устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку.

Марина Окорокова