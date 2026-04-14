Челябинская область попала в топ-10 регионов РФ по числу укусов клещей

В Челябинской области зафиксировали высокую активность клещей. По данным Роспотребнадзора, регион попал в топ-10 субъектов РФ по количеству людей, укушенных паразитом.

Помимо Челябинской области, большое число укусов клещей зафиксировали в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской Областях. Высокую активность также наблюдают в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего в России в больницы обратились 6 тыс. человек, укушенных клещами. Привились от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году более 1,2 млн граждан.

Ольга Воробьева