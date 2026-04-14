Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 14 апреля

В акватории Новороссийска состоятся учения со стрельбами днем и вечером 14 апреля, об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Военно-морская база проведет учения в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. НВМБ будет отрабатывать практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время учений в порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко

