Семь компаний выплатят 18 млн рублей за ущерб культурному слою Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области в полном объеме удовлетворил заявление о взыскании 18,7 млн руб. с семи компаний за разрушение культурного слоя Челябинска 18-19 веков. Установлено, что организации нанесли ущерб объекту культурного наследия при строительстве транспортной развязки по Братьев Кашириных. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области в 2018 году. Ответчиками стали АО «Южуралмост», «Уралмостострой», «Челябгорсвет», «Россети Урал», «Водоканалстрой-2», «Урал-сервис-групп» и «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт».

Суд установил, что компании выполнили работы на территории объекта культурного наследия площадью 3,2 тыс. кв. м. Проект транспортной развязки реализовали в рамках контракта на вторую и третью очереди строительства на участке от улицы Кирова до Российской с выходом на улицу Труда.

