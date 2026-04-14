Жителя Карпинского района оштрафовали за удушение школьника из-за травли сына

Мировой судья Карпинского района оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за нападение на школьника в учебном заведении, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Инцидент, связанный с буллингом его сына, произошел 3 марта.

Суд установил, что гражданин прибыл в школу после ссоры между семиклассниками и во время перемены зашел в класс. Он схватил обидчика его сына за шею и удерживал его, высказывая претензии. Это вызвало у школьника физическую боль. В ходе заседания папа мальчика признал вину и выразил раскаяние, объяснив свои действия сильной эмоциональной реакцией на травлю сына со стороны одноклассника.

Суд признал его виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Учитывая признание вины, суд назначил административное наказание в виде штрафа. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина