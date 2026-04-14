Два жителя Башкирии обвиняются в мошенничестве

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело двух жителей Башкирии, обвиняемых в мошенничестве и покушении на его совершение (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемые были курьерами в преступной группе, которая обманывала пенсионеров. Лже-сотрудники полиции звонили потерпевшим и убеждали их, что мошенники получили доступ к их накоплениям в банках. Чтобы обезопасить деньги, их якобы необходимо передать представителям полиции.

Таким образом фигуранты дела забрали у трех пенсионерок в возрасте от 60 лет до 91 года более 1,8 млн руб.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство, отметили в прокуратуре.

