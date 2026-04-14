Астраханский суд запретил некоторые действия воспитательнице после нападения собак на ребенка

Воспитательнице из села Черный Яр Астраханской области суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на 1 месяц и 30 суток. Недавно женщина оставила без присмотра воспитанников, один из которых покинул территорию сада и подвергся нападению бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Астраханке запретили определенные действия сроком на 2 месяца после нападения собак на ее подопечную

Астраханке запретили определенные действия сроком на 2 месяца после нападения собак на ее подопечную

По данным следствия, 7 апреля этого года подозреваемая оставила детей без должного надзора на прогулочной площадке. Трехлетняя девочка вышла за ворота учреждения и отправилась в сквер неподалеку. Там на нее набросились безнадзорные животные и нанесли многочисленные травмы. Ребенка доставили в медучреждение, позднее транспортировали в областную больницу в Астрахани.

СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В суде следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении воспитателя. Постановление в законную силу не вступило.

Марина Окорокова