Аэропорт Магнитогорска перешел на летнее расписание

Магнитогорский аэропорт с 13 апреля перешел на летнее расписание. В предстоящем сезоне будет доступно пять прямых направлений. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Летом запланировано по два вылета за сутки в московский аэропорт Шереметьево, два рейса в неделю по средам и субботам — в Санкт-Петербург, по понедельникам и пятницам — в Сочи.

В Минеральные воды в апреле и мае организуют три рейса по вторникам, средам и субботам. Впоследствии же их сократят до двух, убрав вылет по средам.

Изменения в полетной программе также коснутся авиарейсов в Казань. До конца апреля их организуют по средам и четвергам, с мая — по средам и пятницам.

Ольга Воробьева