«Метеор» между Ярославлем и Нижним Новгородом будет ходить с мая

Первый в 2026 году рейс «Метеора» между Ярославлем и Нижним Новгородом состоится в начале мая. Об этом сообщает портал Yarnews.

Фото: Зоя Голицына

Из Нижнего Новгорода скоростное судно отправится 6 мая, в обратном направлении — 7. Затем из Нижнего Новгорода «Метеор» будет отправляться 20, 23 и 30 мая, из Ярославля — 21, 24 и 31 мая. Еще семь рейсов запланированы в июне.

Цена билета составит 2800 рублей. Скоростное судно будет останавливаться в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. Рейсы выполняет компания «Водолет».

Антон Голицын