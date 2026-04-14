Клещи покусали тюменцев 570 раз с начала сезона

По состоянию на 13 апреля в медицинских учреждениях Тюменской области зафиксировано 570 случаев присасывания клещей, включая 162 среди детей младше 17 лет. Случаи укусов зарегистрированы во всех муниципальных округах области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всем пострадавшим проведена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. На текущий момент случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не выявлено. С начала эпидсезона 2026 года исследован 71 клещ. В трех образцах (4,2%) обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в шести (8,5%) — возбудитель боррелиоза.

Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 32 168 человек. Среди привитых 11 103 лица относятся к профессиональным группам риска, а 14 209 — дети до 14 лет.

Ирина Пичурина