Александр Моор посетил тюменский завод медицинских изделий

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил завод медицинских изделий МИМ в Тюмени, осмотрел производственные цеха и обсудил текущие вопросы с руководством компании, передает информационный центр правительства региона.

Александр Моор (на переднем плане) Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Предприятие выпускает полимерные медицинские изделия однократного применения с 1991 года. Сегодня ассортимент включает до 160 наименований, среди которых есть продукты, у которых в России нет аналогов: шприц-манометр и устройство для установки катетера в плевральную полость с целью длительного дренирования.

Продукция поставляется по всей России и в ряд дружественных стран. Изделия применяются в эндоваскулярной и общей хирургии, проктологии, гинекологии, рентгенодиагностике, оториноларингологии и инфузионной терапии. В качестве сырья для производства используются полимеры тобольского комплекса «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР.

В январе 2025 года предприятие завершило инвестпроект стоимостью 319 млн руб., в рамках которого были построены новые производственные и складские площади. Реализация проекта позволила создать 43 новых рабочих места.

Ирина Пичурина