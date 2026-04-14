Власти Дагестана: угрозы третьей волны масштабных ЧС не наблюдается

В Дагестане угрозы масштабной третьей волны ЧС не наблюдается, однако локальные очаги погодных изменений сохраняются, особенно в горных районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«На сегодня мы не наблюдаем возможной третьей волны резких изменений погоды в тех масштабах, которые фиксировались ранее, но локальные очаги сохраняются, особенно в горных районах. Они связаны со сходом лавин, ухудшением паводковой ситуации в ряде населенных пунктов и, как следствие, с оползневыми явлениями, нарушением дорожной сети и коммуникаций»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева