Ребенка у волгоградского опекуна, попавшего в реанимацию в Тайланде, не заберут

Житель Волгограда, недавно оформивший опекунство над мальчиком вместе с супругой, в тяжелом состоянии попал в реанимацию в Таиланде. Пара прилетела на отдых, однако в конце отпуска у мужчины резко ухудшилось самочувствие.

По данным РИА Новости, врачи диагностировали редкий аутоиммунный синдром Гийена-Барре. Позднее у пациента произошла остановка сердца, его удалось реанимировать. Сейчас он находится в частном госпитале, лечение может занять не менее месяца.

Лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева сообщила агентству, что органы опеки якобы требует от волгоградки вернуть ребенка. Однако уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Юлия Приклонская опровергла эту информацию, заверив, что забирать мальчика не планируют.

