Умер еще один пострадавший от взрыва во Владикавказе

Глава Северной Осетии сообщил о смерти еще одного человека, получившего крайне тяжелые травмы в результате взрыва на складе пиротехники.

«Несмотря на то что врачи Республиканской клинической больницы скорой помощи до последнего боролись за жизнь пациента, спасти его не удалось. К лечению привлекались ведущие специалисты федерального ожогового центра и использовались все доступные медицинские ресурсы, однако повреждения оказались фатальными — ожоги покрывали 90% поверхности тела»,— сообщил Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Трагедия случилась 10 апреля в центральной части Владикавказа, где в двухэтажном здании, использовавшемся для хранения пиротехнических изделий, прогремел мощный взрыв с последующим возгоранием. Сначала сообщалось о двух жертвах и 15 раненых, в числе которых трое детей. В связи с серьезностью последствий и необходимостью ликвидации последствий ЧП в районе инцидента был введен режим чрезвычайной ситуации.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав происшедшее как оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности. В рамках расследования правоохранительные органы задержали трех человек: собственника коммерческих площадей и двух организаторов производства.