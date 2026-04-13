Власти Ростова-на-Дону направили 561 млн рублей на расширение кладбищ и благоустройство

Власти Ростова-на-Дону в 2025 году направили 561,3 млн руб. на проектирование, строительство и реконструкцию муниципальных объектов в сфере благоустройства, включая расширение городских кладбищ. Как следует из проекта решения Ростовской-на-Дону городской думы об исполнении бюджета, с которым ознакомился «Ъ-Ростов», указанная сумма была выделена в рамках капитальных вложений в инфраструктуру города.

Несмотря на то что в отчетности средства зафиксированы по общей статье капвложений в благоустройство, фактически значительная часть финансирования была направлена на подготовку новых территорий для захоронений. В частности, речь идет о развитии кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе, которое остается ключевым объектом для решения проблемы дефицита мест погребения в мегаполисе. Инвестиции в создание новых мощностей выделены в отдельное приоритетное направление на фоне текущих операционных расходов.

На повседневное содержание существующих объектов благоустройства и озеленение Ростова в 2025 году было потрачено более 2,7 млрд руб. При этом на непосредственное оказание услуг по погребению из бюджета направили около 98,7 млн руб. Таким образом, затраты на капитальное строительство и расширение специализированной инфраструктуры составили существенную часть «инвестиционного» пакета города в сегменте ЖКХ по итогам года.

Валерий Климов