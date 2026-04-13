Беспилотную опасность объявили на Кубани

В Краснодарском крае вечером 13 апреля объявлена беспилотная опасность. Соответствующее предупреждение распространило региональное Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что на территории региона существует угроза, связанная с возможным падением беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям экстренных служб.

Гражданам, находящимся в помещениях, рекомендуется отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления — коридорах, кладовых, ванных или туалетах. Также не следует пользоваться лифтами. Тем, кто находится на улице, следует как можно быстрее укрыться в подвалах ближайших зданий, подземных переходах или паркингах.

Отдельно подчеркивается, что для укрытия не подходят автомобили и остановочные павильоны, поскольку они не обеспечивают достаточной защиты. В случае обнаружения обломков беспилотников граждан просят не приближаться к ним и незамедлительно сообщать об этом по номеру экстренных служб.

Власти также напоминают о действующих ограничениях на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотных аппаратов, работой систем противовоздушной обороны, а также о расположении военных и стратегически важных объектов. За нарушение предусмотрена административная ответственность, включая штрафы.

Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями оперативных служб до отмены режима беспилотной опасности.

Мария Удовик