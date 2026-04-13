В Сочи прорабатывают модель обучения лавинщиков и операторов горной техники

Сочинский горный курорт и Единый институт развития Северного Кавказа приступили к формированию концепции системы подготовки специалистов редких «горных» профессий. Речь идет о кадрах, необходимых для эксплуатации и обеспечения безопасности горной инфраструктуры, включая лавинную службу, системы искусственного оснежения и обслуживание специализированной техники, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В Сочи прибыла делегация Единого института развития Северного Кавказа. В ее состав вошли 25 специалистов, представляющих направления эксплуатации объектов, информационных технологий, маркетинга и финансов, а также управленческий блок. В течение недели участники визита работали совместно с профильными подразделениями горного курорта и изучали организацию всех ключевых процессов его функционирования.

В центре внимания оказались технологические и операционные системы курорта: работа канатных дорог, эксплуатация снегоуплотнительных машин, функционирование систем искусственного оснежения, а также организация службы спасателей и комплекс мер лавинной безопасности. Отдельный блок был посвящен управлению горнолыжной инфраструктурой и обеспечению бесперебойной работы сервисов в условиях высокой сезонной нагрузки.

По итогам визита стороны приступили к разработке концепции образовательной модели, ориентированной на подготовку специалистов редких профессий для горных территорий Северного Кавказа. Предполагается, что в фокус программы войдут такие направления, как работа лавинщиков, операторов снегоуплотнительной техники, специалистов систем оснежения и технического обслуживания горных объектов.

Как отметила исполняющая обязанности директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Мария Епишенкова, запуск совместной работы стал возможен благодаря визиту делегации и знакомству с действующей моделью управления курортом, включая кадровые и технологические решения.

В рамках достигнутых договоренностей предусмотрено дальнейшее регулярное взаимодействие между сторонами, а также обмен практическим опытом по вопросам подготовки и эксплуатации горной инфраструктуры. Отдельное внимание будет уделено формированию образовательных программ на базе профильных учебных заведений Северного Кавказа с учетом практики действующего горного курорта.

Мария Удовик