За месяц спрос на автомобили с пробегом на Кубани вырос почти на 10%

В Краснодарском крае зафиксировали рост интереса к рынку автомобилей с пробегом. По итогам марта 2026 года спрос на подержанные машины увеличился на 9,9% по сравнению с февралем. Такие данные приводят аналитики «Авито Авто», изучив динамику пользовательской активности и сделок.

Рост интереса сопровождается расширением спроса на автомобили различных сегментов. Наибольшую динамику показали модели иностранных брендов: спрос на Audi увеличился на 20%, Kia — на 18%, BMW — на 16%, Mazda — на 13%. Одновременно сохраняется высокий интерес к отечественным автомобилям, традиционно занимающим значительную долю рынка.

Среди моделей наиболее заметный рост показали BMW X5 (+35%), Kia Ceed (+31%) и Toyota RAV4 (+28%). Также увеличился интерес к LADA 2110, Opel Astra, Ford Focus, Mazda 3, Toyota Camry и Kia Sportage.

По итогам марта наиболее востребованной маркой на вторичном рынке региона остается Lada. В число популярных также вошли Hyundai, Toyota, Kia и Mercedes-Benz. Среди конкретных моделей лидирует Lada Priora, а также устойчивый спрос сохраняется на Hyundai Solaris, Lada Granta и Toyota Camry.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в регионе в марте составила 1,4 млн руб. При этом отдельные модели продемонстрировали незначительное снижение цены. В частности, стоимость Toyota Camry составила около 2,2 млн руб. (–0,5%), Kia Sportage — 1,8 млн руб. (–0,2%), Opel Astra — 635 тыс. руб. (–0,1%), а LADA 4x4 — 485 тыс. руб. (–1,8%).

Эксперты отмечают, что рост интереса к вторичному рынку происходит на фоне общего оживления автомобильного сегмента. При этом по России в целом фиксируется увеличение спроса на автомобили возрастом до 10 лет, а также на сегмент кроссоверов и внедорожников.

Мария Удовик