В Свердловской области продлили предупреждение о смоге до 15 апреля

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге, действовавшее в минувшие выходные. По данным уральского Гидрометцентра, с 20:00 13 апреля до 20:00 15 апреля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей.

В этот период выбросы промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог. Предприятиям в этот период предписано снизить выбросы загрязняющих веществ, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и здоровье населения.

Ранее сообщалось, что на территории Свердловской области в начале и конце рабочей недели прогнозируются снег и дождь.

