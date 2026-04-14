Бизнес-класс сохраняет активность

По данным NF Group, по итогам первого квартала 2026 года объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Санкт-Петербурга составил 3,5 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 212 тыс. кв. м. По количеству и площади лотов прирост составил 32% и 30%, соответственно. Участники рынка отмечают сохранение девелоперской активности на фоне снижения ключевой ставки.

С учетом проектов как на стадии строительства, так и уже введенными в эксплуатацию с остающимися квартирами в продаже, рынок жилой недвижимости бизнес-класса Санкт-Петербурга сейчас представлен 50 проектами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в NF Group, в январе — марте первичный рынок жилой недвижимости бизнес-класса города пополнился пятью новыми объектами: «Акватория» (ГК «ПСК», сам девелопер определяет объект как элитный), «Гильдия» (ГК «Балтийская коммерция»), «Дом на Бронницкой» («КЕСКО»), «Дуалист» («БФА-Девелопмент») и «Кристалл Холл» (Setl Group). Общий проектный объем выведенных в продажу объектов составил 75,6 тыс. кв. м, или 1 тыс. лотов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 92,1 тыс. кв. м, или 1,7 тыс. лотов.

Аналитики ГК «ПСК» подсчитали, что с учетом проектов как на стадии строительства, так и уже введенных в эксплуатацию с остающимися квартирами в продаже, рынок жилой недвижимости бизнес-класса Санкт-Петербурга сейчас представлен 50 проектами. По информации девелопера, число лотов в продаже с начала года увеличилось на 10%, до 4,8 тыс. кв. м. Средняя площадь в предложении увеличилась на 0,5 кв. м и сейчас составляет 62,6 кв. м. Для сравнения: в элитном сегменте средняя площадь в текущем предложении — 86,3 кв. м, считают в ГК «ПСК». Общая площадь лотов в экспозиции недвижимости бизнес-класса — 302 тыс. кв. м.

По информации NF Group, по результатам первого квартала 2026 года средневзвешенная цена предложения составила 565 тыс. рублей за «квадрат», что на 2% выше значения конца 2025 года и на 18% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По подсчетам аналитиков ГК «ПСК», средняя цена квадратного метра в проектах бизнес-класса за рассматриваемый период увеличилась на 5,4%, с 461 до 486 тыс. руб. Оценочная стоимость всей витрины недвижимости бизнес-класса — 147,23 млрд рублей.

Как отмечает аналитик-консультант NF Group в Санкт-Петербурге Ксения Федорова, в первые месяцы 2026 года в Петербурге наблюдается сохранение высокой девелоперской активности, оживление которой произошло в 2025 году, когда был зафиксирован рекордно высокий с 2021 года объем вывода на рынок нового предложения. «Среди причин — стабильно высокий спрос на новостройки бизнес-класса. В 2024 году ключевым фактором, сдерживающим вывод новых объектов на рынок, было ожидаемое снижение активности покупателей после окончания действия ипотеки с господдержкой»,— объясняет аналитик.

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», полагает, что активизация девелоперов отчасти обусловлена тем, что ввиду снижения ключевой ставки экономика новых проектов стала более привлекательной. «Девелоперам интересны проекты со стоимостью квадратного метра выше среднего. Их экономика гораздо лучше выдерживает высокую ключевую ставку. Но все же есть большие издержки на период подготовки проектной и разрешительной документации. На это время до начала строительства и продаж обслуживается бридж-кредит. Поэтому крайне востребованными на рынке являются проекты с готовыми разрешениями на строительство. Они позволяют стартовать быстро, уменьшая этим кредитные расходы. В связи с чем ключевое влияние на активность девелоперов в этом сегменте в части стартов новых проектов сейчас оказывают проекты с РНС»,— делится наблюдением девелопер.

Александра Тен