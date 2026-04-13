Главные новости за 13 апреля: Новороссийск
На пляже в Витязево собрали более тысячи мешков грунта с нефтепродуктами.
Новороссийск попал в рейтинг городов с самым высоким уровнем жизни. Аналитики высоко оценили экологическую ситуацию Новороссийска.
Новороссийский комбинат хлебопродуктов увеличил экспорт зерновых культур до 1,5 млн т с начала года.
Заместителя главного врача одной из больниц Новороссийска оштрафовали на 5 тыс. руб. за нарушение в рассмотрении обращений граждан.
Пляж детского курорта «Вита» в Анапе получил положительное заключение Роспотребнадзора.
Днем 13 апреля в Новороссийске и Геленджике объявляли ракетную опасность. Режим отменили в течение часа.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко взял на личный контроль ремонт ямы на Судостальской улице.
В Анапе откроют стационар экстренной помощи дельфинам летом 2026 года.