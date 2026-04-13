Главные новости за 13 апреля: Новороссийск

На пляже в Витязево собрали более тысячи мешков грунта с нефтепродуктами.

Новороссийск попал в рейтинг городов с самым высоким уровнем жизни. Аналитики высоко оценили экологическую ситуацию Новороссийска.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов увеличил экспорт зерновых культур до 1,5 млн т с начала года.

Заместителя главного врача одной из больниц Новороссийска оштрафовали на 5 тыс. руб. за нарушение в рассмотрении обращений граждан.

Пляж детского курорта «Вита» в Анапе получил положительное заключение Роспотребнадзора.

Днем 13 апреля в Новороссийске и Геленджике объявляли ракетную опасность. Режим отменили в течение часа.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко взял на личный контроль ремонт ямы на Судостальской улице.

В Анапе откроют стационар экстренной помощи дельфинам летом 2026 года.