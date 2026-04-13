Главные новости за 13 апреля. Сочи

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело по иску жительницы города к аэропорту Сочи о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда и штрафных санкций. Поводом для обращения в суд стал инцидент, произошедший летом 2025 года в зоне предполетного досмотра.

В Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России провели эвакуацию тела мужчины, погибшего после падения с большой высоты в районе Тисо-самшитовой рощи. Происшествие произошло 12 апреля в районе смотровой площадки «Белые скалы».

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшим руководителям городской больницы №5 Геннадию Кормилицыну и Григорию Пискунову, признав их виновными по ряду эпизодов мошенничества и получения взяток, предусмотренных ч. 3 ст. 159, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. После оглашения приговора фигуранты были взяты под стражу в зале суда, решение в законную силу не вступило.

В международном аэропорту Сочи таможенные органы пресекли попытку незаконного перемещения наличной валюты на рейсе Сочи—Тбилиси. У пассажира, следовавшего через «зеленый» коридор, была обнаружена незадекларированная сумма денежных средств, эквивалентная более чем 27 тыс. долларов.

Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ возглавили рейтинг городов России по качеству жизни по итогам первого квартала 2026 года. Лучшая экологическая обстановка зафиксирована в Грозном, Владикавказе и Новороссийске, а наиболее высокий уровень самооценки материального благополучия — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.