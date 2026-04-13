Главные новости за 13 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю главы Ленинградского муниципального округа Краснодарского края по делу о превышении должностных полномочий. Речь идет о соглашении на проведение капитального ремонта школы в станице Крыловской.

Реконструкция Краснодарского государственного цирка, о которой говорят уже несколько лет, пока остается на подготовительном этапе. На этом фоне власти региона рассматривают возможность передачи объекта в федеральную собственность с последующим закреплением за ФКП «Росгосцирк».

Лабинский районный суд рассмотрел иск об обращении в доход Российской Федерации имущества, связанного с бывшим заместителем главы администрации Лабинского района Евгением Свердликовым и аффилированными лицами. Основанием для разбирательства стало нарушение требований антикоррупционного законодательства.

Внешнеторговый оборот Краснодарского края по итогам 2025 года достиг рекордных значений. Регион занял первое место в Южном федеральном округе, обеспечив 46% совокупного товарооборота.

В Краснодаре начнется рассмотрение антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры, поданного к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства принадлежащее ей имущество, ссылаясь на нарушение антикоррупционных ограничений.

В Новороссийске часть пострадавших в результате атаки беспилотников выписали из медицинских учреждений. В стационаре остаются еще двое взрослых.

В Краснодарском крае завершили основные работы по ликвидации последствий выброса нефтесодержащих продуктов на побережье Черного моря. Очистка проводилась на косе между селом Витязево и станицей Благовещенской, где ранее зафиксировали загрязнение береговой линии.