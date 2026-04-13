Педро Паскаль становится послом Chanel

Французский дом моды назначил известного американского актера Педро Паскаля своим амбассадором. Сотрудничество началось на показе весенней коллекции Chanel 2026 года, организованном креативным директором марки Матье Блази в Гран-Пале в Париже, а кроме того, актер также был одет в Chanel на 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Блази охарактеризовал Педро Паскаля как идеально подходящего для развивающегося имиджа бренда.

«Педро — замечательный человек и невероятный актер. Его доброта, талант и видение мира привлекательны и вдохновляют. Мы рады приветствовать его в семье Chanel, и я счастлив отправиться в это приключение вместе с ним»,— сказал он. Педро Паскаль, в свою очередь, отметил, что «работы Блази идут от сердца, что я редко встречаю. Он рассказывает историю, и за ней стоят эмоции». В ближайшее время у него выйдет несколько фильмов, включая комедию «Бегемот!», а также два релиза из серии «Мстители», «Звездные войны: Мандалорец» и «Грогу».