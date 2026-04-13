На Дону за нарушение рассмотрений обращений оштрафовали 42 должностных лица

В Ростовской области с начала 2026 года за нарушение порядка рассмотрений обращений граждан к административной ответственности привлекли 42 должностных лица. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Санкции за нарушение предусмотрены ст. 5.59 КоАП РФ. В ведомстве отметили, что не все привлеченные лица являются чиновниками.

«В текущем году по постановлениям прокуроров к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан привлечено 42 лица. В большинстве случаев судом назначен административный штраф в размере 5 тыс. руб.», - сообщили «Ъ-Ростов» в прокуратуре.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в городе Шахты чиновника городской администрации привлекли к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения обращения гражданина.

Константин Соловьев