На Дону за нарушение рассмотрений обращений оштрафовали 42 должностных лица
В Ростовской области с начала 2026 года за нарушение порядка рассмотрений обращений граждан к административной ответственности привлекли 42 должностных лица. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.
Санкции за нарушение предусмотрены ст. 5.59 КоАП РФ. В ведомстве отметили, что не все привлеченные лица являются чиновниками.
«В текущем году по постановлениям прокуроров к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан привлечено 42 лица. В большинстве случаев судом назначен административный штраф в размере 5 тыс. руб.», - сообщили «Ъ-Ростов» в прокуратуре.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в городе Шахты чиновника городской администрации привлекли к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения обращения гражданина.