Мэр Новороссийска взял на контроль ремонт ямы на Судостальской

Глава Новороссийска Андрей Кравченко взял под личный контроль ситуацию с ремонтом ямы на Судостальской улице. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальных сетях.

Андрей Кравченко отметил, что яма на участке дороги образовалась из-за затянувшихся работ и получила, по его словам, «ироничное название». Специалисты МУП «Водоканал» выявили на Судостальской улице 23 утечки и устранили их, это снизило давление течи, но основная проблема заключается в неудовлетворительном состоянии ливневой канализации на частной территории.

«Знаю, что злополучную яму на Судостальской народ уже прозвал "ямой мэра". Что ж, название цепкое и, главное, справедливое. Раз яма — значит, моя ответственность. Беру ее на личный контроль»,— заявил Андрей Кравченко.

Рабочие прочищают ливневой коллектор на участке. К восстановлению и укреплению асфальтобетонного покрытия планируется приступить после исключения попадания воды в зону ремонта.

Кристина Мельникова