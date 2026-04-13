В Удмуртии вынесли первый приговор по делу о хищении 144 млн рублей в автосалоне

Завьяловский райсуд Удмуртии вынес приговор одному из участников мошеннической схемы при продаже автомобилей в трейд-ин, по которой пострадало 75 жителей нескольких регионов ПФО. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, 39-летний ижевчанин признан виновным в хищении в особо крупном размере (ст. 159 УК).

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что по уголовному делу о мошенничестве проходит 18 работников автосалона в пригороде Ижевска. Следствие считает, что в в апреле—декабре 2023 года фигуранты размещали в сети объявления о продаже автомобилей по низким ценам с возможностью трейд-ин. В них содержалась информация о различных бонусах и акциях. Потенциальные покупатели приходили в автосалон и подписывали договор купли-продажи. После детального ознакомления с документами они выясняли, что итоговая стоимость нового автомобиля значительно выше, чем оговаривалась ранее.

С трейд-ин схема, по данным следствия, работала следующим образом: фигуранты приобретали у клиентов автомобили за бесценок, обещая компенсировать это скидкой на новую машину, однако в договоре купли-продажи стоимость нового транспорта не снижалась. Если покупатели отказывались от сделки, им предлагали вернуть только ту небольшую сумму, за которую они продали свой автомобиль. Кроме того, по договору покупатели были обязаны оплатить дополнительные товары и услуги, которые рекламировались как бесплатные.

Всего по уголовному делу пострадавшими проходят 75 жителей Удмуртии, Пермского края, Башкирии, Татарстана и Кировской области. Общая сумма ущерба превысила 144 млн руб. Участники преступной группы признали свою вину, ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовного дело подсудимого, о котором идет речь, было выделено в отдельное производство после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Суд учел полное признание вины, раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и изобличение соучастников. Он получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и шесть месяцев.