«Молот» заключил первый контракт на следующий сезон

Защитник Николай Глухов и хоккейный клуб «Молот» продлили сотрудничество на следующий сезон.

Игрок является воспитанником челябинской школы хоккея. В 2009 году перешел в систему омского «Авангарда». В 2014 году дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Защищал цвета «Авангарда», «Сибири», «Трактора», «Адмирала» и «Лады».

Суммарно в рамках КХЛ Николай провел 135 матчей. Во Всероссийской хоккейной лиге выступал в составе «Челмета», «СКА-Невы», новокузнецкого «Металлурга», «Лады» и альметьевского «Нефтяника», вместе с которым в 2024 году стал обладателем Кубка Петрова. Сезон 2025/2026 Николай начинал в белорусской Экстралиге в составе «Динамо-Молодечно», затем перебрался в Пермь.

За «Молот» 30-летний защитник суммарно провел 40 матчей, в которых набрал 17 (3+14) баллов за результативность при показателе полезности «+7». В ряде матчей выходил с капитанской повязкой. На какой срок продлен контракт стороны не сообщается.