В Ярославской области у предпринимателя арестовали тягач за долги

Сотрудники Первомайского и Любимского отделения судебных приставов арестовали тягач VOLVO у местного предпринимателя. Его задолженность достигла 1,8 млн руб. Об этом сообщили в управлении ФССП по Ярославской области.

Фото: УФССП по Ярославской области

В отношении предпринимателя возбудили 58 исполнительных производств, в том числе задолженность по алиментам, штрафы Госавтоинспекции, обязательства по кредитам, налоги, а также иные взыскания в пользу физлиц.

Судебные приставы вынесли запреты на регистрационные действия в отношении транспорта и недвижимости, ограничили должнику выезд за пределы страны, обратили взыскание на его зарплату и расчетные счета. Однако погасить всю сумму долга не удалось, поэтому был арестован тягач. Если предприниматель не погасит задолженность, то транспорт продадут на торгах.

Алла Чижова