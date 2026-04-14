Связь для 99% населения: за год Т2 модернизировала сетевую инфраструктуру Ставрополья

Прошел год с начала работы мобильного оператора Т2 под собственным брендом в Ставропольском крае. К моменту запуска в марте 2025 года компания выстроила в регионе широкую цифровую инфраструктуру, вложив в развитие сети порядка 8 млрд рублей. После успешного старта оператор продолжил непрерывное развитие телеком-оборудования.



За год T2 удалось обеспечить связью территории, на которых проживает 99% населения края. Для этого число базовых станций было увеличено до 4100 объектов, причем работы велись как в крупных городах, так и в отдаленных районах. Как отмечает директор макрорегиона «Юг» Т2 Константин Мотлях, стратегия бренда в крае строится на сочетании технических решений и адаптации сервисов под запросы жителей.

«Наша задача — не просто обеспечивать связь, но и планомерно улучшать клиентский опыт, предлагая решения, которые соответствуют реальным потребностям ставропольцев и органично развивают цифровую среду региона», – подчеркивает Константин Мотлях.

Техническое обновление охватило 14 городов и 20 районов края. Особое внимание уделили сельской местности: доступ к цифровым сервисам получили свыше 125 тыс. жителей небольших хуторов и сел. В Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и других крупных центрах компания модернизировала более 10% базовых станций, что помогло сохранить стабильную скорость интернета при растущих нагрузках.

Отдельным направлением стала работа с туристическим кластером. Т2 улучшила покрытие в аэропорту Ставрополя и первой развернула сетевую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Минеральных Вод. Улучшения затронули и транспортную сеть — связь была усилена на 10 ключевых автотрассах, включая участки дорог на Ростов-на-Дону и маршруты к городам-курортам.

Директор ставропольского филиала Т2 Роман Житник сделал акцент на том, что за год была реализована комплексная программа развития сети.

«Для нас важно, чтобы технологии приносили ощутимую пользу, упрощали повседневную жизнь и открывали новые возможности. Мы благодарны клиентам за доверие и выбор в пользу нашей сети», – говорит Роман Житник.

Параллельно с техническим развитием оператор расширял розничное присутствие бренда. Сейчас в крае работают 84 салона Т2, а партнерская сеть, включающая точки «Почты России», «Магнита» и DNS, выросла до 3000 объектов.

Компания также интегрировалась в культурную повестку региона: запуск площадок «Т2 СПОТ» и участие в фестивале медиаискусства NUR позволили бренду стать частью городской среды и культурной жизни края.

К своей первой годовщине оператор подготовил программу лояльности. До 3 мая 2026 года в мобильном приложении проходит акция, где клиенты могут получить бонусы — от пакетов трафика до предложений в ресторанах и театрах. Для новых абонентов, переходящих от других операторов на тариф Black, предусмотрена 100% скидка на абонентскую плату в течение шести месяцев.

Итоги первого года показывают, что Т2 удалось стать значимым участником технологического развития Ставрополья и создать базу для дальнейшего роста цифровых сервисов. Компании удалось не только усовершенствовать сеть, но и вписаться в повседневную жизнь региона, поддерживая спортивные и культурные мероприятия. В этом году компания продолжит развитие в выбранных направлениях, чтобы удовлетворить потребности жителей и гостей Ставропольского края в полной мере.

Действующие сроки акции с 01.04. по 12.05.2026. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://stavropol.t2.ru/

