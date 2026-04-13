Подпорная стена и тротуар у санатория обрушились в Пятигорске из-за дождей

В Пятигорске обрушились подпорная стена и тротуар на въезде в санаторий «Горячий ключ» изза обильных осадков. Об этом сообщил глава городакурорта Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной происшествия стало частичное подмывание склона водой после сильного дождя. На месте работают специалисты, которые обследуют территорию и устанавливают точный объем необходимых восстановительных работ.

Разрушения произошли на въездной группе санатория «Горячий ключ», расположенного в северном районе Пятигорска. В результате подмывания грунта не выдержала опорная конструкция, что привело к разрушению участка бетонной стены и прилегающего пешеходного тротуара. Ранее в соцсетях и новостных каналах уже публиковались видео и снимки с места происшествия, полученные из аккаунтов мэра и официальных источников администрации города.

По словам Дмитрия Ворошилова, до 13 апреля в Пятигорске сошли обильные дожди, которые усилили поверхностный сток и привели к эрозии склонового грунта. Подпорная стена, рассчитанная на определенную нагрузку, частично потеряла опору, что и спровоцировало обрушение. В администрации подчеркивают, что в момент инцидента пострадавших среди посетителей и сотрудников санатория не было, а движение по въезду временно ограничили для безопасности.

Специалисты муниципальных служб и подрядных организаций проводят обследование оставшейся части склона и фундамента стены, оценивают объемы разрушенных конструкций и готовят техническое задание на восстановительные работы. В течение ближайших дней будет принято решение о необходимости не только ремонта, но и усиления дренажной системы на участке. Власти Пятигорска заявили о намерении провести ревизию всех подпорных конструкций и на других склонах городакурорта, особенно в зонах с интенсивным дождевым стоком.

Станислав Маслаков